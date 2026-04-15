ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。売り出し期間は、2026年4月15日から19日まで。「しまむら半期に一度の特別祭」と題して、ヘビロテ必須の厳選アイテムが特別価格で登場しています。15日から17日までの3日間は日替わりの特価商品も！ そのほか、上質素材を使用した春夏のトレンドアイテムや機能性インナーなど気になる商品が目白押しです。大人可愛いワンピースが550円！まずは