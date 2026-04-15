今年６月に開幕する北中米ワールドカップで、2018年ロシアW杯以来の優勝を目ざすフランス代表に激震が走った。遠藤航（怪我で離脱中）が所属するリバプールでプレーするフランス代表FWユーゴ・エキティケが、アキレス腱断裂の重症を負った可能性があるのだ。現地４月14日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第２レグのパリ・サンジェルマン戦（０−２）で、先発したエキティケは27分、ドミニク・ソボスライから