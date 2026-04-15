佐々木興行は15日、東京・池袋にあるシネコン「グランドシネマサンシャイン 池袋」の全プロジェクタを、Christieシリーズ4プロジェクターにバージョンアップしたと発表した。池袋を皮切りに、グループ劇場全体で計77台のプロジェクタを2026年内に最新機種へリニューアルする。 グランドシネマサンシャイン 池袋では、プロジェクタのバージョンアップに伴い、本体内部のレーザӦ