中道改革連合の伊佐進一衆院議員が2026年4月15日にXを更新。同党の落選者支援制度について、政治活動にのみ使えるものだと説明した。「他党は、言っちゃなんだけど、もっと多いと思うよ」2月8日に行われた衆院選挙で約170人もの落選者を出した中道改革連合。中道改革連合は14日、落選者を支援するための制度を5月から開始すると発表。党本部が選定した対象者30人に対し、月額約40万円の支給を行う。なお、今後段階的に人数を増やし