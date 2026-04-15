NVIDIAが、研究者や企業が実用的なアプリケーションを実行できる量子プロセッサを構築することを支援する目的で設計された、世界初のオープンソース量子AIモデルファミリー「NVIDIA Ising」を発表しました。NVIDIA Launches Ising, the World’s First Open AI Models to Accelerate the Path to Useful Quantum Computers | NVIDIA Newsroomhttps://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-launches-ising-the-worlds-first-open-ai-m