夕暮れ時のわずかな時間にだけ現れる、空が最も美しく染まる“マジックアワー”。そんな幻想的なひとときを、天候や時間に左右されることなく体感できるイベントが開催されました。｢ジョニーウォーカー ブロンド｣の発売を記念したこのイベントでは、没入型の空間とともに、新しいウイスキーの楽しみ方も提案。至福の一杯を味わいながらまるで時間がゆっくりと溶けていくような、非日常のひとときを