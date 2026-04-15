ヒマワリを育てることで交通安全を呼びかける取り組みが広島県内で初めて行われました。 「ひまわりの絆プロジェクト」には保育園児や警察官など約４０人が参加しました。 ２０１３年に京都府で始まったこの取り組みは、交通事故で亡くなった男児が生前育てていたヒマワリから採取した種を全国で開花させ、交通事故防止と命の大切さを訴えていくものです。 中国四国管区警察局 室永宏道監察課次席「思いやりをもって運転して