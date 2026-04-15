イラク戦争に従軍した退役軍人JD・シムキンズ氏は、軍事専門メディア「ミリタリータイムズ」の編集長を務めている。高校卒業直後の2004年に海兵隊に入隊し、戦場の最前線でミサイルや砲撃、空爆などを誘導する「スカウト・オブザーバー」と呼ばれる任務に従事した。シムキンズ氏が語るハイテク戦争の裏側とは。【前編を読む】「１発６億」のミサイルを浪費でジリ貧…米退役軍人が語る「トランプがイラン戦争を続けられない背景」AI