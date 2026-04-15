高橋一生が主演するドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第1話が14日に放送され、高橋演じる起業家・根尾光誠が下町の青年・野本英人に転生した直後の言葉に対して、ネット上には「ファンだったのかな？」「面白すぎる」「絶対オタク」といった反響が集まった。【写真】第1話は主要キャラの早すぎる“退場”も話題に！本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠が、ある日突