こちらは、佐賀県内で車の立ち往生などが特に多いとされる、佐賀市の多布施（たふせ）踏切です。少しでも危険を減らそうと、この踏切で14日、警察とJRがドライバーに注意を呼びかけました。 ■警察官「事故がかなり多い踏切なので、左右の安全確認と一時停止をよろしくお願いします。」長崎線の佐賀駅と鍋島駅の間に位置する多布施踏切では、警察官やJR九州の職員が、踏切を渡るドライバーに注意を呼びかけていま