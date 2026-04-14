雨でも気温は高めで、夏のような暑さの日もあるでしょう。19日(日)から22日(水)頃にかけては、九州から関東を中心に最高気温25℃以上の夏日地点が増えそうです。台風4号は17日(金)に小笠原近海に進み、小笠原諸島は警報級の高波になる可能性があります。週末から夏のような暑さ続く明日15日(水)は、南の海上を進む低気圧や前線の影響で、九州から東北の広い範囲で雨が降るでしょう。太平洋側では雨脚の強まる所がありそうです。16