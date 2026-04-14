雨でも気温は高めで、夏のような暑さの日もあるでしょう。19日(日)から22日(水)頃にかけては、九州から関東を中心に最高気温25℃以上の夏日地点が増えそうです。台風4号は17日(金)に小笠原近海に進み、小笠原諸島は警報級の高波になる可能性があります。

週末から夏のような暑さ続く

明日15日(水)は、南の海上を進む低気圧や前線の影響で、九州から東北の広い範囲で雨が降るでしょう。太平洋側では雨脚の強まる所がありそうです。16日(木)は雨マークがついている所も、日中は天気が回復するでしょう。昼間は気温が上がり、名古屋の最高気温は28℃と汗ばむ陽気になりそうです。





17日(金)と18日(土)は晴れ間の出る所が多いですが、九州など西日本では雨の降る時間がありそうです。また、台風4号が強い勢力で17日(金)には小笠原近海に進み、小笠原諸島では18日(土)にかけて警報級の高波になる可能性があります。西日本や東日本の太平洋側も、うねりが届くでしょう。19日(日)と20日(月)は、九州から東北ですっきりと晴れる見込みです。東海や関東を中心に最高気温が30℃近くまで上がる所があり、北陸や東北も20日(月)は25℃以上の夏日の所が増えるでしょう。21日(火)は北陸や東北の所々で雨が降り、北海道では山沿いを中心に雪の降る所がありそうです。

23日頃からは曇りや雨の所が多い

22日(水)は次第に雲が増えて、九州から近畿は天気が下り坂となるでしょう。23日(木)から25日(土)頃にかけては、九州から東北を中心に雨が降りそうです。26日(日)以降もすっきりと晴れる所は少ないでしょう。



気温は、平年並みか高い日が多くなりそうです。雨の日でも九州から関東は20℃前後、北陸と東北は15℃を超える所がほとんどでしょう。晴れると、日差しのもとは暑いくらいですが、朝晩はヒンヤリします。服装でうまく調節してください。