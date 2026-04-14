セントラル警備保障は急落し、年初来安値を更新した。１３日の取引終了後、２６年２月期の連結決算の発表にあわせて、２７年２月期の通期業績予想を開示した。売上高予想を７８０億円（前期比０．９％減）、営業利益予想を３５億円（同２２．２％減）、最終利益予想を２３億円（同８．１％減）としており、大幅減益の見通しを嫌気した売りが出ている。人材確保を目的とした処遇改善を昨年に引き続き実施するため人件費が増加する