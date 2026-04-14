記事のポイントモンデリーズが35億ドル規模のデジタルコマース戦略をAI検索時代に向け刷新した。ボットクローラーのブロック解除後、オレオのAI引用率が10％から70％に改善した。今後1年で商品購入の20〜30％がエージェント経由になると同社幹部が予測している。オレオ（Oreo）などで知られる食品大手のモンデリーズ（Mondelez）は、小売パートナー各社が2028年までにサイトトラフィックの30％がAIエージェント経由になると予想し