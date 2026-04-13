山口サビエル記念聖堂の再建に尽力したドメニコ・ヴィタリ神父が4月5日に亡くなり、13日に山口市で追悼ミサが行われました。山口市のサビエル記念聖堂で行われた追悼ミサには市民や関係者らおよそ200人が参列しました。ドメニコ・ヴィタリ神父はイタリア出身でのべ32年にわたり、サビエル記念聖堂で司祭を務めました。1991年に聖堂が火災で焼失した際には再建のための募金活動などに尽力しました。2026年1月まで山口で司祭を務めま