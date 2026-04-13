全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、新潟県・長岡市のラーメン店『青島食堂宮内駅前店』です。【長岡市・長岡生姜醤油ラーメン】長岡市（長岡生姜醤油ラーメン）これが日本海の波しぶきかっ！と感動濃口醤油に生姜を効かせたスープが特徴。元祖は『青島食堂』で、「ラーメンで体を温めてもらいたい」とスープの臭み消しに入れていた生姜を増やしたことから誕生した。生姜が