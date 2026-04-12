東根市できょう、地区に春の訪れを告げる伝統の「長瀞猪子踊り」が披露されました。 【写真を見る】東根市で春の訪れを告げる「長瀞猪子踊り」披露される 長瀞猪子踊りは、五穀豊穣や先祖供養を願うもので、東根市の長瀞地区で350年以上前から踊り継がれてきたものです。 きょうは地区の家や神社など、8か所で舞が披露されました。こちらは、雄猪子と雌猪子が戯れ、踊り狂う様子を現した、「狂い」。 会場では猪子たちの力強い