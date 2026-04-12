＜富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日◇12日◇石坂ゴルフ倶楽部（埼玉県）◇6580ヤード・パー72＞初優勝を挙げた昨年11月の「大王製紙エリエールレディス」では、「自分は絶対に泣かないだろう」と考えてもいたが、うれし涙が自然とこぼれてきた。しかし2勝目は、笑顔の締めくくり。ウー・チャイェン（台湾）は、「ダブルボギーでもいい」と思った最終18番をボギーで切り抜け、2位の岩井明愛、佐久間朱莉に2打差を