ベルギーリーグで日本選手の技術が爆発欧州ベルギーで日本のサッカー選手が見せた「美しすぎる崩し」にファンが騒然としている。「鳥肌立つレベル」「見たことがない難易度」とコメントが集まった。現地11日に行われたプレーオフ。日本人が多く所属するシント＝トロイデンは、ホームでクルブ・ブルッヘとの第2節に臨んだ。絶賛されたのは前半22分の先制ゴールのシーン。ゴール前で細かく4本のパスをつないで相手を崩すと、最後