日本テレビ系バラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)では、世界的人気を誇る7人組グループ・BTSの特集を11日に放送した。約4年ぶりに活動を再開したBTSの魅力や、世界的人気を獲得した独自のヒット戦略を深掘り。さらに、BTSの7人から番組に向けたメッセージも届いた。(左から)佐久間大介、日村勇紀同番組は、佐久間大介(Snow Man)と日村勇紀(バナナマン)がMCを務める“推しトークバラエティ”。20