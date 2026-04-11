Girls²が、2年3カ月ぶりとなる3rdフルアルバム『Seven Blooms』を6月24日にリリースする。 （関連：CIRRAとf5veが切り拓くLDHガールズグループの新たな未来E-girlsからGirls²、iScreamへ……受け継がれたDNAも辿る） 本作のCDには、rhythm zone移籍後に制作したポップな高揚感とクールなグルーヴが共存する「LET ME DANCE」、日本武道館公演をイメージして書き下ろした「TI