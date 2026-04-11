大人気カラコンブランドFLANMYから、待望の新色が登場♡今回のテーマは“回らない水光”。瞬きしてもハイライトの位置が固定されることで、自然なツヤと奥行き感をキープできるのが魅力です。甘さとほろ苦さを感じる「シュガーチュロス」「ビターチュロス」の2色は、どちらも今っぽくときめく瞳を演出。日常使いも特別な日も、視線を惹きつける新しい魅力に出会えます♪ 回らない水光レンズの魅力