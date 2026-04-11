FLANMY新色登場♡回らない水光レンズで叶うきゅるんと奥行き瞳

大人気カラコンブランドFLANMYから、待望の新色が登場♡今回のテーマは“回らない水光”。瞬きしてもハイライトの位置が固定されることで、自然なツヤと奥行き感をキープできるのが魅力です。甘さとほろ苦さを感じる「シュガーチュロス」「ビターチュロス」の2色は、どちらも今っぽくときめく瞳を演出。日常使いも特別な日も、視線を惹きつける新しい魅力に出会えます♪

回らない水光レンズの魅力



FLANMYの新色は、“回らない水光”仕様が最大のポイント。レンズ内のハイライトデザインが回転しにくいため、装用中も光の位置が安定し、自然な奥行き感をキープします。

瞬きするたびに印象が変わることなく、うるっとしたツヤ感が続くのが特徴です。*レンズの装用感や固定にかかる時間は個人差があります。

これまでのカラコンとは一味違う、計算された立体感をぜひ体感してみてください。

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新色2カラーをチェック♡



今回登場したのは、雰囲気の異なる2色展開。

「シュガーチュロス」は、白っぽベージュが特徴の特濃シュガーベージュカラー。ふんわり甘く、きゅるっとした可愛らしい瞳に仕上がり、写真映えも抜群です。

一方「ビターチュロス」は、濃密なガナッシュブラウンで、ナチュラルなのに印象的。デイリー使いにもぴったりな、落ち着きと奥行きを兼ね備えたカラーです。

どちらもDIA14.5mm、着色外径13.6mm、BC8.7mmで、しっかり盛れつつ自然な仕上がりを叶えます。

価格・発売日・キャンペーン情報



FLANMY新色は《1箱10枚入り》1,815円（税込）。度数は0.00、-0.75～-5.00（0.25単位）、-5.00～-10.00（0.50単位）まで幅広く展開しています。使用期間は開封後1日。

発売日は2026年4月10日（金）11:00よりモアコンタクトにて先行スタート。さらに1箱購入ごとに、新色2カラーの2枚入りがセットになる限定キャンペーンも実施されます♡

その後、2026年4月13日（月）より全国のドン・キホーテで順次販売予定です（一部店舗を除く）。

まとめ♡ときめく瞳を手に入れて



甘さにときめく「シュガーチュロス」と、落ち着きのある「ビターチュロス」。FLANMYの新色は、シーンや気分に合わせて選べるのが嬉しいポイントです♡

“回らない水光”という新しい発想で、これまで以上に自然で印象的な瞳を演出。

毎日のメイクにさりげない変化をプラスしたい方にもおすすめです。ぜひこの春、新しい自分に出会えるレンズを取り入れてみてください♪