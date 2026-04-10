＜毎日の気分を上げる新生活グッズ50＞部屋で過ごす時間は、ただ“くつろぐ”だけのものではありません。映画に没入したり、ライブ映像で気分を上げたり、ゲームの世界に入り込んだり。映像と音の質にこだわることは、もはや贅沢ではなく、日々の暮らしに深い癒やしと活力をチャージするための「自己投資」といえるでしょう。そんな部屋時間をもっと気持ちよく、もっと濃くしてくれるのが最新のオーディオ＆ビジュアル機器です。さ