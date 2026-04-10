●週末は天気安定。気温が高く、特にあす11日(土)は最高気温が25度に達する「夏日」のところも●外に出る際は水分補給を意識するなど、暑さへの対策を●台風4号発生。来週半ばにかけてじわじわと北上する見通し＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 県内は昨夜から今朝にかけて活発な雨雲が続々と流れ込み、一時激しい雷雨さらに風も強く吹く時間がありました。また岩国では3時間の降水量が52ミリと、4月の観測史上1位の記録を更新する大雨と