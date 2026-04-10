●週末は天気安定。気温が高く、特にあす11日(土)は最高気温が25度に達する「夏日」のところも

●外に出る際は水分補給を意識するなど、暑さへの対策を

●台風4号発生。来週半ばにかけてじわじわと北上する見通し



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県内は昨夜から今朝にかけて活発な雨雲が続々と流れ込み、一時激しい雷雨さらに風も強く吹く時間がありました。

また岩国では3時間の降水量が52ミリと、4月の観測史上1位の記録を更新する大雨となりました。





その後、日中にかけてまとまった雨雲は東へと抜けていき、きょう10日(金)の午後6時時点で西の方から徐々に晴れ間が出てきています。





今朝にかけて県内に大雨をもたらした低気圧や前線は、あす11日(土)にかけて北日本方面へと遠ざかる予想です。

代わりに大陸からは高気圧が張り出し、この週末は天気が安定する見込みです。





ただし日ざしタップリの陽気で、週末は気温が一段と高くなる予想です。

最高気温はだいたい23～24度くらい、特に岩国や広瀬では25度の「夏日」となる予想で、早くも初夏のような汗ばむ暑さとなりそうです。

まだ4月だからと油断せず、外に出る際はそろそろ水分補給を意識するなど、暑さへの対策をしっかり行っていただければと思います。





一方、今朝日本の南の熱帯低気圧が台風4号へと発達しました。

まだ日本から遠く離れているものの、来週半ばにかけて非常に強い勢力に発達しながら、じわじわと北上する見通しです。





あす11日(土)は天気も回復し、日中はすっきりとした青空が広がる予想です。

ただし、日ざしとともに気温が上昇。最高気温は25度に達するところもあり、汗ばむような陽気となりそうです。

お出かけ日和となりますが、水分補給もしっかり行いましょう。





花粉情報です。

あす11日(土)も北部や東部を中心に、ヒノキ花粉が非常に多く飛散する予想です。

まだ入念な対策を行いましょう。





あさって12日(日)も日ざし十分で、初夏を思わせる陽気が続く見込みです。ただし夜になると雲が広がり出し、来週前半にかけて再びぐずついた空模様となりそうです。

16日(木)にいったん晴れ間が期待できるものの、週の後半にかけてまた厚い雲が広がりやすく、天気は周期的に変化する見通しです。

日ざし控えめでも最高気温は20度を超える日が多く、この時期にしては気温が高めの日が続く見込みです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）