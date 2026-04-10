元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。カラスから「仕返し」されたことを報告した。北斗は「去年のある日、我が家の畑にある柿の木になっていた柿の実をカラスがね食べにきて【シッシ】と近くにあった折れた枝であっちへ行けと追っ払ったら…少し離れた場所からずーっと私を見てたカラス（ここで、私の顔をインプットしてた模様）」と書き始めた。また、「なんと…翌日に、