元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。カラスから「仕返し」されたことを報告した。

北斗は「去年のある日、我が家の畑にある柿の木になっていた柿の実をカラスがね食べにきて【シッシ】と近くにあった折れた枝であっちへ行けと追っ払ったら…少し離れた場所からずーっと私を見てたカラス（ここで、私の顔をインプットしてた模様）」と書き始めた。

また、「なんと…翌日に、シッシと追っ払って来た腹いせに友達を連れて2羽で柿の木にやって来たのよ〜 そして私が通る道の電線に2羽でとまって上からフンを落としてやろうとお尻を振って待ってた（これ本当の話よー）私が、2羽の真上を通る時にフェイントをかけて一本前に出るふりして戻ったら案の定 ポトってフンを上から落として来た」という。

さらに「近頃は、うちの方まで友達連れて来て仕返ししようとしてたから（これ本当よー）気をつけてたら なんと…梅田鈴のお気に入りの犬用ガムをね。外でガジガジしてたんだろうね〜 カラスに取られて屋根の上にポンされてました カラスの恩返しじゃなく仕返し カラス恐るべし」と、愛犬・ブルドッグの梅田鈴の犬用ガムを取られ、屋根の上に置かれてしまったとつづった。

フォロワーからは「カラス怖い」「カラスは頭がいいって言いますよね。凄い恩返し、いや、仕返しですね」「カラスの仕返し！やっぱりカラスって賢いですね」「その仕返しスゴいですねー」「カラスって人の顔を認識出来るって言いますものね」などの声が寄せられた。