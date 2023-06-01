【Amazonセール】 開催期間：4月10日～4月23日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonで、立体的なシールの中に水が入ったウォーターステッカーなどがセール価格で販売されている。セール期間は4月10日から4月23日23時59分まで。 対象となっているのは、シールの中に水分とラメが封入されているウォーターステッカー。