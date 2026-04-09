●あす10日(金)の未明～朝にかけて激しい雷雨と強風に注意●雨風はあす10日(金)の日中にかけて徐々に落ち着く●週末は天気も回復。日ざしの下だと少々汗ばむ暑さに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう9日(木)は朝から雨雲が流れ込んできました。昼過ぎまでは弱い雨が降ったり止んだりでしたが、きょう9日(木)午後6時現在は活発な雨雲が県内全域に広がっています。 この雨の原因となっている低気圧や前線は、今後日本海