近くにいたいどころか、まさかのゼロ距離が当たり前！？ママさんのことが大好きすぎるストーカー猫さんの日常が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「何この愛しい存在は…♡」「いろいろすごいなwww」「何度見ても可愛くてたまらない」「笑って癒されました！」といったコメントが寄せられました。 【動画：ママのことが大好きでたまらない白黒ネコ→何をし