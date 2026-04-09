近くにいたいどころか、まさかのゼロ距離が当たり前！？ママさんのことが大好きすぎるストーカー猫さんの日常が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で17万回再生を突破し、「何この愛しい存在は…♡」「いろいろすごいなwww」「何度見ても可愛くてたまらない」「笑って癒されました！」といったコメントが寄せられました。

【動画：ママのことが大好きでたまらない白黒ネコ→何をしていてもついてきて…想像以上に『愛が重めな光景』】

どこ行ってたのよ！

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、“距離感バグり系猫”「くろまめ(愛称まめ)」ちゃんの姿。甘えん坊すぎる日常を見てみると…。

ママさんラブなまめちゃんにとっては、パパさんと少しランニングに出ていただけでも一大事。独特なまめ語で大騒ぎすると、最終的には謎の掛け声と共にママさんの肩にジャンピング抱っこを決め、ようやく満足してくれたのだといいます。

『ゼロ距離』がいいストーカー猫さん

呼ばれればワンちゃんのように喜んで駆けつけ、毎日ママさんの後をついて回っているというまめちゃん。トイレ掃除を監視したり、床掃除を見に来たり。家事の最中も隙あらば甘えるチャンスを狙っているように見えますが、邪魔はしないお利口なストーカーさんのようです。

しかし、シンク掃除に現れた時は落ち着きがなくソワソワ。ついに我慢できずに肩にしがみついてしまったものの、思い直して待っていてくれたそう。健気な背中も、終わったと報告した途端にご機嫌な時のまめ語「フンフン」を連発する姿も、愛おしさ満点ですね！

甘えん坊大解放！

そして、ついに思う存分甘えられることになったまめちゃんはというと…。肩に両前足をかけて夢中で顔をスリスリすると、やはりママさん目がけてジャンプ！もう離れないとばかりにひしっと抱きつく可愛らしい姿にママさんも顔スリスリで応え、ラブラブな時間を堪能したのだといいます。

もちろん夜もベッドに入る直前まで首元にぴったりで、ご満悦な表情に。大好きなママさんとのゼロ距離ライフを満喫し、毎日が幸せいっぱいなまめちゃんなのでした。

投稿には「まめちゃんなーんて甘えん坊ちゃんなの♡可愛すぎる～♡」「まめ語がおもしろい」「フンフンが可愛すぎる、声出して笑っちゃった」「好きで好きでどうしようもないんだろうな～！で、犬系猫に爆笑w」「こりゃ大変だ！だけど羨ましい…」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、まめちゃんと先輩キジトラ姉妹のうーちゃん・こいちゃん、3ニャンズの日々の様子が投稿されています。おもしろ可愛いまめちゃんの姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。