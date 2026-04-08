土屋太鳳と佐藤勝利がW主演を務めるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。本作は、『踊る大捜査線』や『教場』（ともにフジテレビ）などの脚本を手掛けた君塚良一が紡ぐ完全オリジナル作品で、大型トラックで爆走する捜査本部“移動捜査課”を題材にしたかつてない刑事ドラマだ。4月8日（水）に放送された第1話では、移動捜査課の面々が、連続強盗事件の捜査にあたる展開が描かれた。主人公の1人で、移動捜査課に配属されたば