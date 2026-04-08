愛子さまが国民を強く惹きつけるのはなぜか。共同通信デジタル編成部編集委員の大木賢一さんは「従来の皇族とは一線を画した、国民と同じ目線で感情を共有する“共鳴力”がある」という――。（第2回）※本稿は、大木賢一『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』（講談社）の一部を再編集したものです。写真＝時事通信フォト伝統工芸品の和紙を制作する「名尾手すき和紙」の工房で、紙すきを体験される天皇、皇后両陛下の長女愛子