【その他の画像・動画等を元記事で観る】osage、New Single「ヒトリゴト」を2026年5月27日にCDリリースすることを発表した。表題曲「ヒトリゴト」は、TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』OPテーマとなっている。あわせてCD収録内容・ジャケット写真が解禁された。期間生産限定盤1形態でのリリースとなる。また「ヒトリゴト」の先行配信も開始。osageの今後の躍進から目が離せない。●リリース情報osage「ヒ