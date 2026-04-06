トランプ政権発足を境に円の売買戦略が大転換したヘッジF トランプ政権発足以前、2024年7月に米ドル高・円安は161円まで広がった。この局面でヘッジFの取引を反映しているCFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の円売り越し（米ドル買い越し）は約18万枚と、2007年に記録した過去最高にほぼ肩を並べるほどに拡大した（図表1参照）。つまり、161円という1986年以来、約38年ぶりの「歴史的円安」は、ヘッジFなどの投機筋の円売