ファントムシータが本日5日より新曲「もーいーかい？」の配信をスタートさせ、同曲のミュージックビデオを公開した。本作品は「魔性少女」も手がけた山口えり花が監督を務め、エルフに扮したファントムシータとかくれんぼをしながらお茶目な可愛さや神秘的な美しさに振り回されているかのような映像に仕上がっている。楽曲はTVアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』のエンディングテーマで、ボカ