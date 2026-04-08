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【J1百年構想リーグ WEST第9節】(豊田ス)名古屋 3-0(前半0-0)C大阪<得点者>[名]山岸祐也2(46分、53分)、和泉竜司(61分)<警告>[名]木村勇大(90分+7)[C]井上黎生人(49分)、中島元彦(63分)、本間至恩(83分)観衆:27,248人主審:池内明彦└山岸祐也2発に和泉竜司の今季初弾! 名古屋がホームでC大阪に3-0快勝