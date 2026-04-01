【「明け凪のメーテル 瑞原明奈物語」2巻】 4月1日 発売 価格：1,540円 【拡大画像へ】 竹書房は、マンガ「明け凪のメーテル 瑞原明奈物語」の2巻を4月1日に発売する。価格は1,540円。 本作はMリーガーとして活躍する“気高き女海賊”瑞原明奈さんの人生をマンガ化した作品。「近代麻雀」で連載が行なわれていた。 瑞原明奈さん 最終巻とな