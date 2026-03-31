ガスこんろを使用する際にやりがちなNG行為について、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）がXの公式アカウントで注意を呼び掛けています。【要注意】「ほんの少し」が命取りに…これがこんろ使用時の“NG行為”です！NITEは「『ほんの少し近いところに置いただけ』が大きな火災に。ガスこんろの近くのキッチンペーパー、容器、調味料ボトル…炎が燃え移るかもしれません」と投稿。その上で「もうすぐ新生活で一人暮ら