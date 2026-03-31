Nikoんが、2026年8月3日・4日に東京・恵比寿LIQUIDROOMにて、全国津々浦々の47バンドを招いた2デイズイベント＜リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜＞の開催を発表した。チケット価格は、1日券が470円、2日通し券が900円という破格の金額になっている。日本中のバンドと当日会場に集まる人間たちの化学反応、なかなか一堂に会する機会のないバンド同士を繋げること、牙を研ぎながら機を窺っているバンドの意地・意志・意識を未来