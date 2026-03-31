Nikoんが、2026年8月3日・4日に東京・恵比寿LIQUIDROOMにて、全国津々浦々の47バンドを招いた2デイズイベント＜リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜＞の開催を発表した。チケット価格は、1日券が470円、2日通し券が900円という破格の金額になっている。

日本中のバンドと当日会場に集まる人間たちの化学反応、なかなか一堂に会する機会のないバンド同士を繋げること、牙を研ぎながら機を窺っているバンドの意地・意志・意識を未来へ繋ぐことなど、この1年、全国を駆け巡り、約150本ものライブを行ってきたNikoんだからこその「繋ぎたい」という強い願いが込められた企画だという。

なお、5月からは3カ月連続で＜Rord to ぐんゆうかっぽ＞を掲げたプレイベント＜群雄割拠＞も開催する。こちらは、東京で5月に、大阪で6月に、メンバーのマナミオーガキの生まれ故郷の鹿児島で7月に、それぞれ4〜5公演を連ねて行うイベントで、“ライブハウスへの入り口の提案” がコンセプトになっているとのことだ。

◾️＜Nikoん × maximum10 × ARAYAJAPAN pre「リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜」＞ 2026年8月3日（月）・4日（火）

OPEN 11:30 / START 12:00（予定）

東京・恵比寿 LIQUIDROOM（建物内に3ステージ予定） ▼企画意図

群雄闊歩（造語）：全国各地、想い想いの活動を行い、牙を研ぎ、機を窺っているたたかう者たちを全国各地から一堂に恵比寿に集める。それぞれのやり方、意地、意志、意識をその先に繋げる。 ▼チケット（イープラスにて4月4日（土）12:00より最速先行予約スタート）

・1日券：470円

・当日お渡しTシャツ付1日券：4700円

・2日通し券：900円

・当日お渡しTシャツ付2日通し券：5470円

※「当日お渡しTシャツ付2日通し券」に関しては、特別価格5,000円の手売りチケット有り

イープラス：https://eplus.jp/nikon/

◾️＜群雄割拠＞ ▼企画意図

ロックバンドNikoんは止まらない。

企画する。求められたら極力出演する。曲も作るーーそれでようやくスタートライン。

「リキッドルームで47〜ぐんゆうかっぽ〜」という真夏のツーデイズへの

ロード・トゥ的な研鑽イベントを、東京・大阪・鹿児島にて４、５日連続開催。

これはライブハウスへの入り口のご提案。過剰にやって、ようやく届く、か!? ▼東京4DAYS

・2026年5月18日（月）at 下北沢 SHELTER

・2026年5月19日（火）at 下北沢 SPREAD

・2026年5月20日（水）at 吉祥寺 WARP

・2026年5月22日（金）at 下北沢 ERA

全公演 OPEN 19:00 / START19:30

全公演 前売：2,500円 / 東京4日間通し券：6,000円 ▼大阪5DAYS

・2026年6月29日（月）at 難波 BEARS

・2026年6月30日（火）at 梅田 Hardrain

・2026年7月01日（水）at 心斎橋 火影

・2026年7月02日（木）at 北浜 雲州堂

・2026年7月03日（金）at 心斎橋 CONPASS

全公演 OPEN 19:00 / START19:30

全公演 前売：2,500円 / 大阪5日間通し券：7,000円 ▼鹿児島5DAYS

・2026年7月06日（月）at 鹿児島 SR HALL

・2026年7月07日（火）at 鹿児島 SR HALL

・2026年7月08日（水）at 鹿児島 SR HALL

・2026年7月09日（木）at 鹿児島 SR HALL

・2026年7月10日（金）at 鹿児島 SR HALL

全公演 OPEN 18:30 / START19:00

全公演 前売：2,400円 / 鹿児島5日間通し券：5,000円 ※チケットはイープラスにて4月4日（土）12:00より最速先行予約スタート

イープラス：https://eplus.jp/nikon/

◾️リリース情報 ・2ndアルバム『fragile Report』

・1stアルバム『public melodies（メジャー盤）』

2025年9月24日（水）リリース（いずれも、CD ONLY）

価格：2,750円（税込）

各EC販売：https://nikon.lnk.to/fragile_report ▲『fragile Report』ジャケット写真 ▲『public melodies』ジャケット写真 ▼特設サイト「バンドって、なあに？」

https://fragilereport47.jp/

8/27の渋谷クアトロ公演会場とHOLIDAY! RECORDS限定で実施した「限定予約会」の特典CD（アルバム全曲を先行試聴できる白盤）を入手した方々から届いた『熱血レビュー』を批判も含め全文掲載中!!