米メディアが報じる陸上男子100メートルで9秒97の自己ベストを持つアダム・ジェミリ（英国）が現役を引退し、異例の第2の人生を歩む。米メディアは、ジェミリがサッカー・イングランド1部プレミアリーグ、チェルシーのアカデミーでスピードコーチに就任すると報じた。32歳のジェミリは2015年に100メートルで9秒97をマーク。200メートルの自己ベスト19秒97は日本記録を上回る。米スポーツ専門局「ESPN」は、「短距離選手のア