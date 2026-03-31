記事ポイント24時間・時間制限なしで使えるセルフ型無人カフェWi-Fi・電源完備でPC作業や勉強にも最適な空間ドリンク購入だけで気軽に入れる新しい居場所 秋葉原に、24時間いつでも利用できるセルフ型無人カフェ「スマートカフェ」が2026年3月28日にオープンしました。ドリンクを購入するだけで入店でき、Wi-Fi・電源を時間制限なく使えるワーク＆休憩スペースです。深夜でも早朝でも自分のペースで過ごせる、新しい居場所と