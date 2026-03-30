ノースカロライナ・カレッジ松窪真心が所属クラブでの今季初ゴールを決めたなでしこジャパン（日本女子代表）で先日の女子アジアカップ優勝に貢献したMF松窪真心が、所属クラブでの今季初ゴールを決めた。米女子リーグ（NWSL）ノースカロライナ・カレッジ所属の松窪は、3月29日のベイFC戦でチームが0-3のビハインドを背負った前半41分に途中出場。後半20分に、右サイドからの折り返しにスライディングで飛び込んで押し込み追撃