鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の最終回が29日に放送され、伊藤英明演じる真北正親の活躍が描かれると、ネット上には「色々疑ってゴメンよ〜」「シゴデキすぎる」「MVP!!」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】『リブート』北村匠海がサプライズ出演！冬橋（永瀬廉）に捕らわれて逃げ場を失った早瀬（鈴木）だっ