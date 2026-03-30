『リブート』最終回 “真北”伊藤英明、ファインプレー連発でネット謝罪「疑ってゴメン」「MVP!!」（ネタバレあり）
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の最終回が29日に放送され、伊藤英明演じる真北正親の活躍が描かれると、ネット上には「色々疑ってゴメンよ〜」「シゴデキすぎる」「MVP!!」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】『リブート』北村匠海がサプライズ出演！
冬橋（永瀬廉）に捕らわれて逃げ場を失った早瀬（鈴木）だったが、同行していた霧矢（藤澤涼架）が合六（北村有起哉）の命令に背いたことをきっかけに、冬橋も合六を裏切り早瀬への加勢を決意する。
そんな中、合六は、早瀬の母・良子（原田美枝子）と息子・拓海（矢崎滉）を人質に取り、政治家・真北弥一（市川團十郎）との現金受け渡しを強行。現場に立ち会う早瀬に、弥一が「警察が踏み込んでくると期待してるようですが、来ませんよ…いや、違うか…一人来ます。私の一番の味方が」と告げる。その直後、弥一の背後から警視庁監察官で早瀬の協力者でもあった真北正親が「お疲れ！」と不敵な笑みを浮かべながら姿を見せる。
そして観念した早瀬が合六の手下に捕えられそうになったその時、正親が現場に閃光手榴弾を放つ。するとそこへ大量の警察官が踏み入り、合六の手下たちが一斉に逮捕されるのだった。
第9話のラストで兄・弥一や合六と繋がっていたことが判明した正親。しかし彼は弥一を逮捕するために、彼や合六の前で協力者を演じていたのだ。正親が合六を捕えた早瀬をアシストし、弥一に手錠をかける様子が描かれると、ネット上には「真北弟、先週まで疑っててすまんな…」「色々疑ってゴメンよ〜」「伊藤英明さん先週は疑ってしまい申し訳ございませんでした」といった声が続出。
さらに最終回の後半では、正親が逮捕された夏海（戸田）と入院中の綾香（与田祐希）の対面を実現させていたことも明らかになると「最終回にしてファインプレー連発すぎる」「シゴデキすぎるな」「すっごーーー!!もう真北さんMVP!!」などの投稿も集まっていた。
【写真】『リブート』北村匠海がサプライズ出演！
冬橋（永瀬廉）に捕らわれて逃げ場を失った早瀬（鈴木）だったが、同行していた霧矢（藤澤涼架）が合六（北村有起哉）の命令に背いたことをきっかけに、冬橋も合六を裏切り早瀬への加勢を決意する。
そして観念した早瀬が合六の手下に捕えられそうになったその時、正親が現場に閃光手榴弾を放つ。するとそこへ大量の警察官が踏み入り、合六の手下たちが一斉に逮捕されるのだった。
第9話のラストで兄・弥一や合六と繋がっていたことが判明した正親。しかし彼は弥一を逮捕するために、彼や合六の前で協力者を演じていたのだ。正親が合六を捕えた早瀬をアシストし、弥一に手錠をかける様子が描かれると、ネット上には「真北弟、先週まで疑っててすまんな…」「色々疑ってゴメンよ〜」「伊藤英明さん先週は疑ってしまい申し訳ございませんでした」といった声が続出。
さらに最終回の後半では、正親が逮捕された夏海（戸田）と入院中の綾香（与田祐希）の対面を実現させていたことも明らかになると「最終回にしてファインプレー連発すぎる」「シゴデキすぎるな」「すっごーーー!!もう真北さんMVP!!」などの投稿も集まっていた。