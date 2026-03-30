犬から『モテる犬』の特徴５選 散歩やドッグランで他の犬から好かれる犬は存在します。なぜ彼らはモテるのか、犬からモテる犬の特徴を見てみましょう。 1.警戒心が薄く社交的 犬からモテる犬は、大前提として警戒心が薄く、周りの犬を威嚇したり怯えたりしないという特徴が共通しています。社交的で、且つ攻撃性や臆病さを持たない犬は、周りの犬から見ても「安心して交流できる」と感じるのでしょう。 そのため、他の犬が近