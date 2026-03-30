29年ぶりの新作となるテレビアニメ『魔法騎士レイアース』のスペシャルイベントが28日、東京ビッグサイトで行われた『AnimeJapan 2026』で開催された。主人公である3人の魔法騎士・獅堂光役の佐倉綾音、龍咲海役の大久保瑠美、鳳凰寺風役の高橋李依が登壇し、作品について語った公式レポートが到着した。【画像】かっけぇ！公開された『魔法騎士レイアース』新作アニメ場面カット『魔法騎士レイアース』はCLAMPにより、1993年