『魔法騎士レイアース』声優3人集結！嬉し涙も「私のオタク人生はCLAMP先生の作品と共に歩んできました」
29年ぶりの新作となるテレビアニメ『魔法騎士レイアース』のスペシャルイベントが28日、東京ビッグサイトで行われた『AnimeJapan 2026』で開催された。主人公である3人の魔法騎士・獅堂光役の佐倉綾音、龍咲海役の大久保瑠美、鳳凰寺風役の高橋李依が登壇し、作品について語った公式レポートが到着した。
【画像】かっけぇ！公開された『魔法騎士レイアース』新作アニメ場面カット
『魔法騎士レイアース』はCLAMPにより、1993年〜1995年に『なかよし』で連載されたファンタジー漫画が原作で、テレビアニメが1994年〜1995年に放送。田村直美の主題歌「ゆずれない願い」は100万枚を越えるセールスを記録した。
物語は中学2年の獅堂光、龍咲海、鳳凰寺風の3人が、社会見学にやってきた東京タワーで、突然異世界「セフィーロ」のエメロード姫に招喚されてしまい、捕われの身となった姫を救うために、伝説の「魔法騎士（マジックナイト）」として冒険するストーリー。惹き込まれる世界観、正義とは愛とは善悪とはなんなのか深く考えさせられる物語が人気を博している。
新作アニメは、1994年のテレビアニメ放送から30周年を記念して制作されるもので、2024年7月に新作アニメ制作が発表されると、当時はネット上で「レイアースは心のバイブル。幼稚園の頃にリアタイして、大人になった今でもアニメも漫画も見返してる」「歌も声優もそのままでやってほしいぐらい」と大きな話題となっていた。
イベントでは、本編映像を使用した最新のティザーPVが初解禁となり、現実から異世界セフィーロに誘われた少女たちが、異世界を救うために戦う物語の始まりを予感させるPVがお披露目。
そして、本作の魔法騎士たちを演じる３人の主人公のキャストが発表となり、獅堂光役の佐倉綾音、龍咲海役の大久保瑠美、鳳凰寺風役の高橋李依がキャラクターのイメージカラーを取り入れた衣装を纏いステージに登場した。
トークパートでは、「作品への参加が決まった際の気持ち」についてMCから問われ、佐倉は、「佐倉、今周りに人はいないか？恐らく叫ぶだろうから」とマネージャーから電話で前置きがあったあとに、「（光役に）決まりました」と報告を受け、「うわ〜〜！周りに人はいません！」と叫んだエピソードを披露した。そして、「一生でCLAMP作品に参加できる日なんて来ないんじゃないか、と思っていたので、昔からCLAMP作品に救われてきた身として感無量です」と語った。
大久保は、「私のオタク人生はCLAMP先生の作品と共に歩んできました。その一番最初の入口がレイアースであり、CLAMP先生の全ての女性キャラクターの中でも海ちゃんがイチオシです！」とキャラクターへの想いを語り、海役に決まったことを聞いた際は、「声を出さずに静かに泣きました」と振り返った。
そして、「今でもまだ夢を見ているような気持ちですが、ただのファンではなく、役者として龍咲海と『レイアース』という作品に覚悟を決めて、向き合って頑張っていきたいと思います」と熱い気持ちを語った。
高橋は、「オーディションには、原作を読み込んで、しっかりと向き合って挑みました。原作を読んだときに本当に面白くて、ネタバレを踏まずにこの作品を読めたことが喜びでした」とオーディションに挑んだ際の思いを語った。風役に決まった際は、「『レイアース』が大好きな（大久保）瑠美さんと、（佐倉）綾音さんと一緒に、この3人で演じられることが本当に心強いなと感じましたし、頑張るぞと腹を括りました」と共演の喜びを明かした。
MCがアフレコの状況を伺うと、「３人は絶対に揃った状態でアフレコをさせていただいています」と佐倉が答え、大久保は「すごく可愛いなと思っているのが、３人ともそれぞれのキャラカラーを入れてアフレコにくること」とアフレコの際の習慣を明かした。
そして、キービジュアルが解禁されると、佐倉は「フレームが良い！」とコメント、大久保は「３人の剣が交わってるのがすごく好き！」と語り、高橋が強く頷いた。
また、サプライズで原作者のCLAMPからメッセージがMCから読み上げられると、会場からは大きな拍手が沸き起こる中、佐倉は「鳥肌が立ちました。CLAMP先生っているんですね」と動揺をした様子でコメント。
高橋は「（CLAMP先生が）見守ってくださっているんですね」とありがたそうに語った。大久保は、嬉し涙を浮かべながら、「本当に嬉しいです。ありがとうございます」と感謝の言葉を述べるのがやっとで感無量な面持ち。
さらに、本イベントのためにCLAMPが描き下ろしたイラストが届いていることも発表され、スクリーンに投影されると３人は嬉しさのあまり絶叫。佐倉が「こんな平和なイラストが見られて嬉しいです。『レイアース』って結構ずっと（物語が）辛いじゃないですか（笑）」と語ると、大久保は「夢と魔法とファンタジーと、信じる心が力になる作品です！」と返した。高橋は、３人がイラストに見とれてしまったので、「展示会に来てるみたいになっちゃいましたね」とコメント。
そして、佐倉が「今、絶賛アフレコ中ですが、さらに頑張れる勇気をいただけました」と作品へのさらなる強い意欲をのぞかせた。最後に、キャスト陣からメッセージが贈られ、大興奮と感動の渦に包まれたステージは幕を閉じた。
新作テレビアニメ『魔法騎士レイアース』は、10月よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠（毎週水曜 後11：45）にて放送。キービジュアルとティザーPVが公開されている。
【画像】かっけぇ！公開された『魔法騎士レイアース』新作アニメ場面カット
『魔法騎士レイアース』はCLAMPにより、1993年〜1995年に『なかよし』で連載されたファンタジー漫画が原作で、テレビアニメが1994年〜1995年に放送。田村直美の主題歌「ゆずれない願い」は100万枚を越えるセールスを記録した。
新作アニメは、1994年のテレビアニメ放送から30周年を記念して制作されるもので、2024年7月に新作アニメ制作が発表されると、当時はネット上で「レイアースは心のバイブル。幼稚園の頃にリアタイして、大人になった今でもアニメも漫画も見返してる」「歌も声優もそのままでやってほしいぐらい」と大きな話題となっていた。
イベントでは、本編映像を使用した最新のティザーPVが初解禁となり、現実から異世界セフィーロに誘われた少女たちが、異世界を救うために戦う物語の始まりを予感させるPVがお披露目。
そして、本作の魔法騎士たちを演じる３人の主人公のキャストが発表となり、獅堂光役の佐倉綾音、龍咲海役の大久保瑠美、鳳凰寺風役の高橋李依がキャラクターのイメージカラーを取り入れた衣装を纏いステージに登場した。
トークパートでは、「作品への参加が決まった際の気持ち」についてMCから問われ、佐倉は、「佐倉、今周りに人はいないか？恐らく叫ぶだろうから」とマネージャーから電話で前置きがあったあとに、「（光役に）決まりました」と報告を受け、「うわ〜〜！周りに人はいません！」と叫んだエピソードを披露した。そして、「一生でCLAMP作品に参加できる日なんて来ないんじゃないか、と思っていたので、昔からCLAMP作品に救われてきた身として感無量です」と語った。
大久保は、「私のオタク人生はCLAMP先生の作品と共に歩んできました。その一番最初の入口がレイアースであり、CLAMP先生の全ての女性キャラクターの中でも海ちゃんがイチオシです！」とキャラクターへの想いを語り、海役に決まったことを聞いた際は、「声を出さずに静かに泣きました」と振り返った。
そして、「今でもまだ夢を見ているような気持ちですが、ただのファンではなく、役者として龍咲海と『レイアース』という作品に覚悟を決めて、向き合って頑張っていきたいと思います」と熱い気持ちを語った。
高橋は、「オーディションには、原作を読み込んで、しっかりと向き合って挑みました。原作を読んだときに本当に面白くて、ネタバレを踏まずにこの作品を読めたことが喜びでした」とオーディションに挑んだ際の思いを語った。風役に決まった際は、「『レイアース』が大好きな（大久保）瑠美さんと、（佐倉）綾音さんと一緒に、この3人で演じられることが本当に心強いなと感じましたし、頑張るぞと腹を括りました」と共演の喜びを明かした。
MCがアフレコの状況を伺うと、「３人は絶対に揃った状態でアフレコをさせていただいています」と佐倉が答え、大久保は「すごく可愛いなと思っているのが、３人ともそれぞれのキャラカラーを入れてアフレコにくること」とアフレコの際の習慣を明かした。
そして、キービジュアルが解禁されると、佐倉は「フレームが良い！」とコメント、大久保は「３人の剣が交わってるのがすごく好き！」と語り、高橋が強く頷いた。
また、サプライズで原作者のCLAMPからメッセージがMCから読み上げられると、会場からは大きな拍手が沸き起こる中、佐倉は「鳥肌が立ちました。CLAMP先生っているんですね」と動揺をした様子でコメント。
高橋は「（CLAMP先生が）見守ってくださっているんですね」とありがたそうに語った。大久保は、嬉し涙を浮かべながら、「本当に嬉しいです。ありがとうございます」と感謝の言葉を述べるのがやっとで感無量な面持ち。
さらに、本イベントのためにCLAMPが描き下ろしたイラストが届いていることも発表され、スクリーンに投影されると３人は嬉しさのあまり絶叫。佐倉が「こんな平和なイラストが見られて嬉しいです。『レイアース』って結構ずっと（物語が）辛いじゃないですか（笑）」と語ると、大久保は「夢と魔法とファンタジーと、信じる心が力になる作品です！」と返した。高橋は、３人がイラストに見とれてしまったので、「展示会に来てるみたいになっちゃいましたね」とコメント。
そして、佐倉が「今、絶賛アフレコ中ですが、さらに頑張れる勇気をいただけました」と作品へのさらなる強い意欲をのぞかせた。最後に、キャスト陣からメッセージが贈られ、大興奮と感動の渦に包まれたステージは幕を閉じた。
新作テレビアニメ『魔法騎士レイアース』は、10月よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠（毎週水曜 後11：45）にて放送。キービジュアルとティザーPVが公開されている。
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